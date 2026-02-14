Kulak neden ağrır? Kulak ağrısına ne iyi gelir?
Kulak ağrısı, hem çocuklarda hem yetişkinlerde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sık görülen bir sağlık sorunu. Hafife alınmaması gereken bu ağrı, tedavi edilmezse işitme kaybı ve denge sorunlarına yol açabiliyor. Kulak ağrısının temel sebepleri arasında enfeksiyonlar, basınç değişiklikleri ve bazı kronik rahatsızlıklar yer alıyor. Kulak ağrısına dair detaylar haberimizde...
KULAK AĞRISINDA BAŞLICA NEDEN ENFEKSİYONLAR
Uzmanlara göre kulak ağrısının en yaygın nedeni orta kulak ve dış kulak enfeksiyonları. Özellikle çocuklarda görülen orta kulak iltihabı, kulakta yoğun basınç ve zonklama hissine yol açabiliyor. Dış kulak enfeksiyonları ise genellikle yüzme sonrası veya nemli ortamda gelişebiliyor.
Buna ek olarak, kulak zarı hasarı, kulak kiri birikimi ve basınç değişimleri de ağrının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Uçak yolculukları veya hızlı irtifa değişiklikleri sırasında östaki tüpü basıncı dengeleyemediğinde kulakta rahatsızlık hissi oluşabiliyor.
BAŞKA ETKENLERDE AĞRIYA NEDEN OLABİLİR
Kulak ağrısı her zaman kulağın kendisinden kaynaklanmayabilir. Diş ağrısı, çene eklemi sorunları, sinüzit veya boğaz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar kulağa yansıyabilir. Yetişkinlerde bu tür “yansıyan ağrı”lar sık rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
ÇOCUKLARDA DURUM DAHA HASSAS
Çocuklarda kulak ağrısı çoğunlukla orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Bu durum genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik ediyor ve çocuklarda huzursuzluk, kulak çekiştirme ve uyku sorunlarıyla kendini gösterebiliyor. Ebeveynlerin, kulak temizliği sırasında pamuklu çubuk gibi nesneler kullanmaması önemle tavsiye ediliyor.