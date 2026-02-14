Kulak neden ağrır? Kulak ağrısına ne iyi gelir?

ÇOCUKLARDA DURUM DAHA HASSAS

Çocuklarda kulak ağrısı çoğunlukla orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Bu durum genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik ediyor ve çocuklarda huzursuzluk, kulak çekiştirme ve uyku sorunlarıyla kendini gösterebiliyor. Ebeveynlerin, kulak temizliği sırasında pamuklu çubuk gibi nesneler kullanmaması önemle tavsiye ediliyor.