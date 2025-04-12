Kulak neden ağrır? Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
Günlük hayatı olumsuz etkileyen yaygın sağlık sorunlarından biri olan kulak ağrısının ardındaki nedenler merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, her yaştan bireyi etkileyebilen bu rahatsızlığın birden fazla faktörden kaynaklanabileceğini belirtiyor. İşte kulak ağrısının en sık rastlanan nedenleri ve uzmanlardan önemli tavsiyeler…
Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
Kulak ağrısının en bilinen nedenlerinin başında enfeksiyonlar geliyor. Özellikle çocuklarda sıkça görülen orta kulak enfeksiyonları (otitis media), bakteri veya virüslerin neden olduğu iltihaplanma sonucu şiddetli ağrıya yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, dış kulak yolu enfeksiyonları (yüzücü kulağı) da özellikle nemli ortamlarda bakteri ve mantarların üremesiyle ortaya çıkabiliyor. Boğaz ve sinüs enfeksiyonlarının da östaki borusu aracılığıyla kulağa yayılarak ağrıya neden olabileceği belirtiliyor.
Travma ve yaralanmalar da kulak ağrısının önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Kulak zarının yırtılması, yabancı cisim kaçması veya kulak temizliği sırasında yapılan hatalı müdahaleler sonucu kulakta ağrı ve rahatsızlık oluşabiliyor.
Atmosfer basıncındaki ani değişiklikler de kulakta ağrıya neden olabiliyor. Özellikle uçak yolculukları sırasında iniş ve kalkışlarda veya dalış esnasında yaşanan basınç değişiklikleri (barotravma) kulakta geçici veya kalıcı ağrılara yol açabiliyor.