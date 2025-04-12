Kulak neden ağrır? Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?

Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?

Kulak ağrısının en bilinen nedenlerinin başında enfeksiyonlar geliyor. Özellikle çocuklarda sıkça görülen orta kulak enfeksiyonları (otitis media), bakteri veya virüslerin neden olduğu iltihaplanma sonucu şiddetli ağrıya yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, dış kulak yolu enfeksiyonları (yüzücü kulağı) da özellikle nemli ortamlarda bakteri ve mantarların üremesiyle ortaya çıkabiliyor. Boğaz ve sinüs enfeksiyonlarının da östaki borusu aracılığıyla kulağa yayılarak ağrıya neden olabileceği belirtiliyor.