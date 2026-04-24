Kulakta sıvı birikmesi nedir? Kulakta sıvı birikmesi nasıl geçer?
Çocuklarda sinsi bir şekilde ilerleyen ve tedavi edilmediğinde işitme kaybı ile gelişim geriliğine yol açabilen kulakta sıvı birikmesi (seroz otit), ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken sağlık sorunları arasında yer alıyor. Genellikle ağrı yapmadığı için fark edilmesi zor olan bu rahatsızlığın belirtilerinden tedavi yöntemlerine kadar tüm detaylar haberimizde…
KULAKTA SIVI BİRİKMESİ NEDİR?
Kulakta sıvı birikmesi, tıp dünyasında seroz otit veya efüzyonlu otit isimleriyle anılan ve oldukça sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Bu durum orta kulak boşluğunda iltihaplı bir enfeksiyon belirtisi olmaksızın sıvı toplanması şeklinde tanımlanır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen bu tablo, özellikle çocuk yaş grubunda yaşam kalitesini düşüren önemli bir problemdir.
HASTALIĞIN OLUŞUM MEKANİZMASI
Orta kulak ile boğaz arasında bağlantı kuran östaki borusu bu rahatsızlığın merkezinde yer alan hayati bir kanaldır. Şayet bu kanal herhangi bir sebeple tıkanırsa veya işlevini yerine getiremezse orta kulakta vakum etkisi oluşur ve sıvı birikimi başlar. Bu mekanizma, kulak zarının arkasında basınç oluşmasına ve işitme kalitesinin doğrudan etkilenmesine sebebiyet verir.
NEDENLER VE TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER
Kulakta sıvı toplanmasına yol açan en temel etken östaki borusunun tıkanıklığıdır ancak bu tıkanıklığa pek çok farklı durum sebebiyet verebilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit ve rinit gibi rahatsızlıklar bu sürecin en yaygın tetikleyicileridir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kronikleşen sinüzit problemleri de orta kulakta sıvı birikmesi riskini artıran faktörler arasındadır.
ANİ BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİSİ
Dış ortam ile iç kulak arasındaki basınç dengesinin bozulması sıvı birikimini hızlandıran fiziksel faktörler arasındadır. Uçak yolculukları sırasında gerçekleşen iniş ve kalkışlar veya derin dalış aktiviteleri östaki borusu üzerinde ani bir yük oluşturur. Bu basınç farkı doğru şekilde dengelenemediğinde kulakta tıkanıklık hissiyle beraber sıvı toplanması tetiklenebilir.