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  4. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatilin uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. 6 Haziran’da kutlanacak bayram öncesinde hükümet tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bayram tatilini süresiyle ilgili ilk sinyal Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi - Sayfa 1

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kamuda tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan 9 günlük tatil beklentisine girerken, henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi - Sayfa 2

Bayram tatili ile ilgili kararın Kabine’de alınması bekleniyor 

Kurban Bayramı’nda tatilin uzatılması ile ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınması bekleniyor. Şimdiden tatil planı yapanlar Kabine toplantısını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 12 Mayıs'ta yapılmıştı.  Yeni Kabine toplantısının Beştepe’de 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi - Sayfa 3

Tatilin uzatılmasıyla ilgili ilk sinyal Bakan Ersoy’dan geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarının "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. 

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi - Sayfa 4

9 günlük bayram tatili gündemde

Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti ve soruyu "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" diye cevapladı.

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