Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan ilk sinyal geldi
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatilin uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. 6 Haziran’da kutlanacak bayram öncesinde hükümet tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bayram tatilini süresiyle ilgili ilk sinyal Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar…
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kamuda tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan 9 günlük tatil beklentisine girerken, henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Bayram tatili ile ilgili kararın Kabine’de alınması bekleniyor
Kurban Bayramı’nda tatilin uzatılması ile ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınması bekleniyor. Şimdiden tatil planı yapanlar Kabine toplantısını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 12 Mayıs'ta yapılmıştı. Yeni Kabine toplantısının Beştepe’de 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Tatilin uzatılmasıyla ilgili ilk sinyal Bakan Ersoy’dan geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarının "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.