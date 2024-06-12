Kurban Bayramı tatilinde en çok hangi şehir tercih edildi? Enuygun açıkladı!
Seyahat sitesi Enuygun 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en çok rağbet edilen şehirleri açıkladı
Enuygun, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatilinde en çok rağbet edilen kentleri açıkladı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili, turizmi hareketlendirdi.
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Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları, 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerden yoğun talep görüyor.
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Türkiye'nin önde gelen seyahat sitelerinden Enuygun'un verilerine göre, Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı.
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