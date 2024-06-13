Kurban Bayramı'nda dikkat etmeniz gereken beslenme önerileri
Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, sofra başında kontrolü elden bırakarak aşırı yemek yemenin sorunlara yol açıp bayram keyfine gölge düşürebileceğini söyledi. Ayrıca Oturakçıibogil, bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.
Kahvaltıyı atlamayın
"Her gün olduğu gibi bayram sabahlarında da dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin" diyen Oturakçıibogil, bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını şöyle sıraladı:
"Beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği olacak şekilde hafif bir kahvaltıyı tercih edin. Kurban Bayramı’nda fazlaca tercih edilen ve et ürünleriyle yapılan kavurma gibi yiyeceklerden ise uzak durun.
Eti bir gün dinlendirin
Kurban Bayramı’nda en çok şikâyet edilen sağlık sorunlarından biri de hazımsızlık problemi. Bunun sebebi ise yeni kesilmiş etin sindiriminin zor olması. Bu yüzden, yeni kesilmiş etler kas sertleşmesi nedeniyle sert olacağından buzdolabında en az bir gün dinlendirdikten sonra tüketmeye özen gösterin.
Karbonhidrat tüketiminizi sınırlayın
Genellikle yemeklerin en büyük eşlikçisi birer karbohidrat deposu olan ekmek, pilav ve makarna oluyor. Zaten kırmızı et tüketimi artmışken bir de basit karbonhidrat olarak adlandırılan bu besinlerin tüketimi metabolizmayı oldukça zorluyor. Bu nedenle pirinç pilavı ve makarna yerine ölçüyü kaçırmamak koşulu ile bulgur pilavı, beyaz ekmek yerine de kepekli ya da tam buğday ekmeğini tercih etmek gerekiyor.
Salatayı sofranızdan eksik etmeyin
İçerisinde bulunan demirin emilimini arttırabilmek için etin yanında bol limonlu salataya yer vermek sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca, proteinli yiyeceklerin içeriğinde lif bulunmuyor. Bu nedenle et yemeğinin yanına eşlik edecek lezzetli bir salata, lif yönünden zengin beslenmeyi sağlarken kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşanmasının da önüne geçiyor.