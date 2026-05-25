Kurban Bayramı’nda nasıl beslenmeliyiz? Sofraları hastalığa davetiye çıkarmadan kurmanın yolları!

ETİN YANINDA MUTLAKA BOL SEBZE VE SALATA OLSUN

Kırmızı et, yüksek kaliteli hayvansal protein ve mineraller içerse de lif (posa) ve C vitamini açısından oldukça fakir bir besindir. Bu eksikliği gidermek ve bağırsak hareketlerini desteklemek için et yemeklerinin yanında mutlaka bol yeşillikli salatalar veya sebze yemekleri bulundurulmalıdır. Sebzelerde bulunan yoğun C vitamini, kırmızı etteki demirin vücut tarafından emilim oranını maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Sofrada sadece et tüketmek yerine tabağın yarısını lifli sebzelerle doldurmak, porsiyon kontrolünü de kendiliğinden kolaylaştıracaktır. Ayrıca pirinç pilavı veya makarna gibi basit karbonhidratlar yerine bulgur pilavı tercih etmek daha sağlıklı bir dengedir.