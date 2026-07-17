Kürek kemiği ağrısı neden olur? Sırtınızdaki gizli tehlikeye dikkat!
Kürek kemiği ağrısı, modern yaşamda masa başı çalışanların ve sporcuların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Genellikle kas spazmı veya duruş bozukluğundan kaynaklanan bu ağrılar, bazen boyun fıtığı veya ciddi iç organ rahatsızlıklarının da habercisi olabiliyor. Ağrının nedenleri ve tedavi yöntemleri haberimizde…
KÜREK KEMİĞİ AĞRISININ GENEL BOYUTLARI
Kürek kemiği ağrısı, omuz arkasında veya omurganın iki yanında keskin, batıcı ya da künt bir sızı şeklinde kendini gösterebilir. Çoğu zaman basit bir yorgunluk sanılsa da bu bölgedeki rahatsızlıkların altında çok farklı biyomekanik ve nörolojik faktörler yatabilmektedir. Bu nedenle ağrının kaynağını doğru tespit etmek, kronikleşmesini önlemek adına büyük önem taşır.
KAS ZORLANMALARI VE YUMUŞAK DOKU HASARLARI
Sırt ve omuz bölgesinde aniden ortaya çıkan sızıların en birincil sebebi, günlük yaşamda farkında olmadan yapılan kas zorlanmalarıdır. Ağır bir yük kaldırmak, ters bir dönüş hareketi yapmak veya yoğun egzersizler kas liflerinde mikro yırtıklara yol açar. Yumuşak dokuda meydana gelen bu ani incinmeler, kürek kemiği altında sürekli ve rahatsız edici bir acı hissi oluşturur. Genellikle dinlenme, hafif soğuk uygulamalar ve ani hareketlerden kaçınma gibi yöntemler akut kas incinmelerini hafifletmeye yardımcı olur.
KRONİKLEŞEN DURUŞ BOZUKLUKLARI VE KULUNÇ
Masa başında, bilgisayar ve telefon karşısında geçirilen uzun saatler, postür yani duruş bozukluklarını doğrudan beraberinde getirir. Saatlerce öne eğik oturmak ve kambur durmak, kürek kemiğini sabitleyen sırt kaslarına aşırı ve dengesiz bir yük bindirir. Zamanla bu kas gruplarında kan dolaşımı yavaşlar ve halk arasında "kulunç" olarak bilinen ağrılı tetik noktalar oluşmaya başlar. Oluşan bu sertlikler, kol hareket ettirildiğinde ya da bölgeye baskı uygulandığında sırtın üst kısmına yayılan kronik bir sızıya dönüşür.
BOYUN FITIĞI VE OMURGA PROBLEMLERİ
Kürek kemiğindeki ağrılar her zaman sadece sırt bölgesindeki lokal kaslardan kaynaklanmaz, bazen boyun sorunları ağrıyı buraya yansıtır. Özellikle boyun fıtıkları, omurilikten çıkan sinir köklerine baskı yaparak kürek kemiğine doğru yayılan elektrik çarpması benzeri ani bir acı yaratır. Boyun ve sırt omurlarındaki kireçlenmeler ile omurga eğrilikleri de skapula kemiğinin doğal hareket açısını zamanla tamamen bozabilir. Bu duruma kolda uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı eşlik ediyorsa sinir sıkışması ihtimali üzerinde durulmalıdır.