Kürek kemiği ağrısı neden olur? Sırtınızdaki gizli tehlikeye dikkat!

KÜREK KEMİĞİ AĞRISININ GENEL BOYUTLARI

Kürek kemiği ağrısı, omuz arkasında veya omurganın iki yanında keskin, batıcı ya da künt bir sızı şeklinde kendini gösterebilir. Çoğu zaman basit bir yorgunluk sanılsa da bu bölgedeki rahatsızlıkların altında çok farklı biyomekanik ve nörolojik faktörler yatabilmektedir. Bu nedenle ağrının kaynağını doğru tespit etmek, kronikleşmesini önlemek adına büyük önem taşır.