Kürek kemiği ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Ağrıyı geçirmede en etkili yöntemler!

KAS ZORLANMALARI VE GERGİNLİK

Kürek kemiği çevresinde hissedilen ağrıların en yaygın nedeni kas iskelet sistemindeki aşırı zorlanmalardır. Ağır eşya kaldırmak, ters bir hareket yapmak veya sporda ısınmadan çalışmak bu kasları zedeler. Bölgedeki dokuların zedelenmesiyle birlikte şiddetli ve batıcı bir sızı ortaya çıkabilir. Genellikle dinlenme ve soğuk uygulama yardımıyla bu şikayetler birkaç gün içinde kendiliğinden hafifler.