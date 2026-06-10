Küresel dengeler değişiyor! En çok petrole sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Enerji rekabetinin hız kazandığı Global Firepower'ın 2026 verilerine göre petrol rezervi sıralaması açıklandı. İşte dünyada ilk 10'a giren ülkeler ve Türkiye'nin yeri...
2026’da küresel enerji dengeleri yeniden kurulurken, yer altındaki “siyah altın” olarak bilinen petrol rezervlerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ekonomik güç ve jeopolitik nüfuzun en önemli ölçütlerinden biri kabul edilen kanıtlanmış rezervler, açıklanan son verilerle birlikte dünya enerji devlerinin sıralamasını da yeniden şekillendirmiş durumda. İşte dünyanın en çok petrol rezervine sahip 10 ülkesi ve sıralamada Türkiye'nin yeri...