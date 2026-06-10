Küresel dengeler değişiyor! En çok petrole sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2026’da küresel enerji dengeleri yeniden kurulur­ken, yer altındaki “siyah altın” olarak bilinen petrol rezervlerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ekonomik güç ve jeopolitik nüfuzun en önemli ölçütlerinden biri kabul edilen kanıtlanmış rezervler, açıklanan son verilerle birlikte dünya enerji devlerinin sıralamasını da yeniden şekillendirmiş durumda. İşte dünyanın en çok petrol rezervine sahip 10 ülkesi ve sıralamada Türkiye'nin yeri...