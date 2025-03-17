Küresel ısınma şehirleri nasıl etkileyecek? İstanbul’da soğutma talebi yüzde 44 artacak
Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) araştırmasına göre, küresel ısınmanın şehirlerde sıcak hava dalgalarının süresini ve sıklığını önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.
Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel ısınmanın etkileri şehirlerde sıcak hava dalgalarının süresini, sıklığını ve şiddetini belirgin şekilde artıracak. “1.5 Derece, 2 Derece ve 3 Derece Küresel Isınma Altında Şehir Düzeyinde İklim Tehlike Göstergeleri” başlıklı çalışmada, 996 şehir detaylı olarak incelenerek farklı iklim senaryolarına yönelik tahminler paylaşıldı.
Araştırmaya göre, 1995-2014 yılları arasında küresel sıcak hava dalgalarının ortalama süresi 14,2 gün olarak kaydedildi. Ancak küresel sıcaklık artışının:
- 1,5 dereceye ulaşması durumunda bu sürenin 16,3 güne,
-3 dereceye çıkması halinde ise 24,5 güne kadar uzaması öngörülüyor.
Bu veriler, sıcak hava dalgalarının süresinin %53 oranında artabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şehirlerde sıcak hava dalgalarının yıllık ortalama sayısının da belirgin şekilde yükseleceği tahmin ediliyor. Günümüzde yılda ortalama 4,5 sıcak hava dalgası yaşanırken:
-1,5 derecelik küresel ısınmada bu sayının 5’e,
-3 dereceye ulaşıldığında ise 6,5’e çıkması bekleniyor.
Özellikle sıcak hava dalgalarının sıklığındaki artış, ülkelerin ekonomik seviyelerine göre farklılık gösterecek. Yüksek gelirli ülkelerde sıcak hava dalgalarının %14, düşük gelirli ülkelerde ise %45 oranında daha sık yaşanacağı tahmin ediliyor.