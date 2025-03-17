Küresel ısınma şehirleri nasıl etkileyecek? İstanbul’da soğutma talebi yüzde 44 artacak

Bu veriler, sıcak hava dalgalarının süresinin %53 oranında artabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şehirlerde sıcak hava dalgalarının yıllık ortalama sayısının da belirgin şekilde yükseleceği tahmin ediliyor. Günümüzde yılda ortalama 4,5 sıcak hava dalgası yaşanırken:

-1,5 derecelik küresel ısınmada bu sayının 5’e,

-3 dereceye ulaşıldığında ise 6,5’e çıkması bekleniyor.

Özellikle sıcak hava dalgalarının sıklığındaki artış, ülkelerin ekonomik seviyelerine göre farklılık gösterecek. Yüksek gelirli ülkelerde sıcak hava dalgalarının %14, düşük gelirli ülkelerde ise %45 oranında daha sık yaşanacağı tahmin ediliyor.