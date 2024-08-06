Küresel piyasalardaki fırtına hangi zenginlerin servetini eritti? Para kazanan da var!

Jeff Bezos, 6,66 milyar dolar kaybetti. Amazon'un kurucusu Bezos, 185 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksinde 2. sırada yer alırken, “Kara Pazartesi” olarak adlandırılan dün (5 Ağustos) dünyada en çok para kaybeden zengin oldu.