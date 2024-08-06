Küresel piyasalardaki fırtına hangi zenginlerin servetini eritti? Para kazanan da var!
ABD resesyonu endişelerinin yanına Japon Yeni’ndeki carry trade çıkışları eklenince, küresel piyasalarda tetiklenen satışlar, fırtına misali servetleri uçurdu. Haftanın ilk işlem gününde yaşanan satış dalgasında dünyanın en zenginleri ne kadar kaybetti?
Jeff Bezos, 6,66 milyar dolar kaybetti. Amazon'un kurucusu Bezos, 185 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksinde 2. sırada yer alırken, “Kara Pazartesi” olarak adlandırılan dün (5 Ağustos) dünyada en çok para kaybeden zengin oldu.
Gautam Adani, 6,33 milyar dolar eridi. Adani’nin serveti 103,6 milyar dolar ve endekste 12. sırada yer alıyor.
Larry Page, 6,29 milyar dolar kaybetti. Google'ın kurucularından Page, 143,3 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksinde dünyanın en zengin 6. kişisi olarak yer alıyor.
Elon Musk, 6,29 milyar dolar kaybetti. Musk, 228,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak yerini koruyor.