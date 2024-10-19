Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor
* kuru fasulye * pişirirken lezzetini artırmak ve dağılmayı önlemek için bilmeniz gereken tüyo
Sevilen baklagillerin başında gelen kuru fasulye B ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Anadolu coğrafyasında bolca tüketilen kuru fasulye vücudun K vitamini ihtiyacını da karşılar.
Bu nedenle çok sevilen ve tüketilen kuru fasulye sık sık da pişirilir. Kuru fasulye pişirirken ise bilmeniz gereken bazı küçük sırlar vardır. Bu sırlar sayesinde dağılma, kabuklanma gibi sorunların önüne geçebileceksiniz.
DAĞILMAYI BİTİREN TÜYO
Kuru fasulyenin dağılmasını önlemek istiyorsanız kimyon kullanmalısınız. Kimyon yerine karbonat kullanan ev hanımları da var. Bu sayede hem dağılma sona erecek hem de kuru fasulyenin lezzeti artacak.