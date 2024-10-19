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  4. Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor

Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor

* kuru fasulye * pişirirken lezzetini artırmak ve dağılmayı önlemek için bilmeniz gereken tüyo

Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor - Sayfa 1

Sevilen baklagillerin başında gelen kuru fasulye B ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Anadolu coğrafyasında bolca tüketilen kuru fasulye vücudun K vitamini ihtiyacını da karşılar.

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Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor - Sayfa 2

Bu nedenle çok sevilen ve tüketilen kuru fasulye sık sık da pişirilir. Kuru fasulye pişirirken ise bilmeniz gereken bazı küçük sırlar vardır. Bu sırlar sayesinde dağılma, kabuklanma gibi sorunların önüne geçebileceksiniz.

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Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor - Sayfa 3

DAĞILMAYI BİTİREN TÜYO

Kuru fasulyenin dağılmasını önlemek istiyorsanız kimyon kullanmalısınız. Kimyon yerine karbonat kullanan ev hanımları da var. Bu sayede hem dağılma sona erecek hem de kuru fasulyenin lezzeti artacak.

 

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Kuru fasulyenin lezzetini 5 katına çıkaran tüyo ; Ayrıca asla dağılma olmuyor - Sayfa 4

5 KAT LEZZETLİ KURU FASULYE TARİFİ

kisikates.com.tr sitesinde lezzetli bir kuru fasulye tarifine yer verildi. İşte gereken malzemeler:

  • 250 g dana kuşbaşı et
  • 400 g kuru fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • 20 g domates salçası
  • 5 g biber salçası
  • 90 g zeytinyağı
  • 700 ml kaynar su
  • Tuz
  • Karabiber
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