Kuru fasulyenin lezzetini katlayan baharat! 1 kaşık ekleyince gaz sorunu da ortadan kalkıyor

KABUKLANMASININ ÖNÜNE GEÇMEK DE OLDUKÇA KOLAY

Tıpkı gaz sorununda olduğu gibi kuru fasulye ve diğer kuru baklagillerin bir diğer problemi ise kabuklanma yapmasıdır. Genellikle piştikten sonra kabuklar dişlere yapışarak rahatsız eder ve sinir bozucu bir durum oluşturur. Kabuklanmanın önüne geçmek için tencereye bir tutam un ekleyerek kıvam aldırmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda kuru fasulyenin bir gece önceden ıslatılması da şişkinliği alacak ve kabuklanma yapmasını engelleyecektir.