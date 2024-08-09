Kuru fasulyenin lezzetini katlayan baharat! 1 kaşık ekleyince gaz sorunu da ortadan kalkıyor
Bu baharat kuru fasulyenin lezzetini ikiye katlıyor. Bakın o baharat hangisi.
Kuru fasulye, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve her evde sıkça yapılan besleyiciliği oldukça yüksek bir yemektir. Yörelere göre yapımı farklılık gösteren kuru fasulyenin gaz sorunu yaptığı ise yadsınamaz bir gerçektir. Bilmeniz gereken bazı ipuçları sayesinde kuru fasulyenin gaz sorunundan kurtulmak ise oldukça kolay.
Kuru fasulye, gündelik hayatta yapıldığı kadar davet sofralarının da yıldızıdır. Özellikle pirinç pilavı ve turşu ile birlikte tüketildiğinde lezzeti katlanır. Fakat kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatların gaz sorunu yaptığı ise herkes tarafından bilinir.
1 ÇAY KAŞIĞI KADAR KİMYON EKLEYİN FARKI GÖRÜN
Kuru fasulyeyi pişirmeye başladığınız esnada tencereye 1 çay kaşığı kadar ekleyeceğiniz kimyon, fasulyeye lezzet katacağı gibi yemek sonrasında oluşabilecek gaz sorunun da önüne geçer. Bu sebeple Süleymaniye'deki kuru fasulye ustaları tencereye kimyon eklemeden kuru fasulyeyi pişirmez.
KABUKLANMASININ ÖNÜNE GEÇMEK DE OLDUKÇA KOLAY
Tıpkı gaz sorununda olduğu gibi kuru fasulye ve diğer kuru baklagillerin bir diğer problemi ise kabuklanma yapmasıdır. Genellikle piştikten sonra kabuklar dişlere yapışarak rahatsız eder ve sinir bozucu bir durum oluşturur. Kabuklanmanın önüne geçmek için tencereye bir tutam un ekleyerek kıvam aldırmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda kuru fasulyenin bir gece önceden ıslatılması da şişkinliği alacak ve kabuklanma yapmasını engelleyecektir.