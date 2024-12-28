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  4. Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat.

Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat.

Kuru fasulye pişirdiğinizde dağılıyorsa farkında olmadan siz de bu hatayı yapıyor olabilirsiniz.

Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat. - Sayfa 1

Kuru fasulye Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Doyurucu ve besleyici olan kuru fasulye baklagil arasında da en sevileni olarak biliniyor.

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Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat. - Sayfa 2

Üstelik yanına servis edilen kuru soğan ve turşu da lezzetini de besin değerini de ikiye katlıyor. Fakat pişirirken dikkat etmelisiniz. Kuru fasulye dağılınca tadı ve lezzeti de dağılıyor.

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Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat. - Sayfa 3

DAĞILMA SORUNUNA EN KOLAY ÇÖZÜM

DAĞILMA HATASI: Kuru fasulyeyi gerekenden fazla pişirirseniz yüksek ihtimalle dağılacak hatta lime lime olacaktır. Ayrıca önemsenmiyor ama kalitesiz kuru fasulye de dağılma yapar.

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Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat. - Sayfa 4

Dağılma sorununu önlemek için yapabileceğiniz en basit şey kimyon eklemek. Kuru fasulyeye kimyon eklerseniz dağılma sorunu ortadan kalkar. Ayrıca kimyon fasulyedeki gazı da alır midenizi rahatsız etmez.

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