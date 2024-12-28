Kuru fasulyeniz bu hata yüzünden dağılıyor ; Ev hanımları kulak arkası ediyor ama buna dikkat.
Kuru fasulye pişirdiğinizde dağılıyorsa farkında olmadan siz de bu hatayı yapıyor olabilirsiniz.
Kuru fasulye Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Doyurucu ve besleyici olan kuru fasulye baklagil arasında da en sevileni olarak biliniyor.
Üstelik yanına servis edilen kuru soğan ve turşu da lezzetini de besin değerini de ikiye katlıyor. Fakat pişirirken dikkat etmelisiniz. Kuru fasulye dağılınca tadı ve lezzeti de dağılıyor.
DAĞILMA SORUNUNA EN KOLAY ÇÖZÜM
DAĞILMA HATASI: Kuru fasulyeyi gerekenden fazla pişirirseniz yüksek ihtimalle dağılacak hatta lime lime olacaktır. Ayrıca önemsenmiyor ama kalitesiz kuru fasulye de dağılma yapar.