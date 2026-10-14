Kuru kayısının faydaları! Kuru kayısı bağırsakları nasıl etkiliyor?
Bağırsak hareketlerini destekleyen besinler arasında yer alan kuru kayısı, lif içeriği ve doğal olarak bulunan sorbitol sayesinde dışkının yumuşamasına yardımcı olabiliyor. Ancak bu meyvenin sindirim sistemi üzerindeki etkisi tüketilen miktara ve kişinin bağırsak hassasiyetine göre değişebiliyor. Fazla tüketildiğinde şişkinlik, gaz ve ishal gibi sorunlara yol açabilen kuru kayısı, içerdiği doğal şeker ve enerji bakımından da taze meyveden ayrılıyor. Peki kuru kayısı kabızlığa karşı nasıl etki gösteriyor ve tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...
KURU KAYISI BAĞIRSAKLARI NASIL ETKİLİYOR?
Kuru kayısı, lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin normal işleyişini destekleyen besinler arasında bulunuyor. Lifler, dışkının hacmine ve kıvamına katkıda bulunarak bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. Bu nedenle liften yetersiz beslenen kişilerde kuru kayısı gibi meyvelerin beslenme düzenine eklenmesi fayda sağlayabiliyor. Ancak tek başına kuru kayısı tüketmek, kabızlığın her durumda ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.
SORBİTOL İÇERİĞİ DIŞKILAMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİYOR
Kuru kayısının bağırsaklar üzerindeki etkisinde yalnızca lifler rol oynamıyor. Meyvede doğal olarak bulunan sorbitol, bağırsaklara su çekilmesine katkıda bulunarak dışkının yumuşamasını kolaylaştırabiliyor. Bu özellik, sorbitol içeren meyvelerin kabızlıkla mücadelede beslenme önerileri arasında yer almasının nedenlerinden biri. Bununla birlikte kuru kayısıya ilişkin klinik kanıtlar, kuru erik gibi bazı meyvelere kıyasla daha sınırlı.
FAZLA TÜKETİM GAZ VE İSHAL YAPABİLİR
Kuru kayısının bağırsakları destekleyen özellikleri, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle bir anda fazla miktarda tüketilmesi, sorbitolün etkisiyle gaz, karın rahatsızlığı ve ishale neden olabiliyor. Bağırsakları hassas olan kişilerde bu belirtiler daha belirgin hissedilebiliyor. Bu nedenle tüketim miktarını artırmak yerine kişinin kendi toleransını gözlemlemesi önem taşıyor.
SU TÜKETİMİ DE ÖNEM TAŞIYOR
Lifin sindirim sistemindeki işlevini yerine getirebilmesi için yeterli sıvı alınması gerekiyor. Gün içinde yeterince su içilmemesi, dışkının sertleşmesine ve kabızlığın devam etmesine katkıda bulunabiliyor. Kuru kayısı tüketirken su içmeyi ihmal etmemek, lif alımını da dengeli biçimde artırmak gerekiyor. Ayrıca düzenli hareket etmek ve diğer lif kaynaklarına beslenmede yer vermek bağırsak sağlığını destekleyen alışkanlıklar arasında bulunuyor.