Kuru kayısının faydaları! Kuru kayısı bağırsakları nasıl etkiliyor?

FAZLA TÜKETİM GAZ VE İSHAL YAPABİLİR

Kuru kayısının bağırsakları destekleyen özellikleri, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle bir anda fazla miktarda tüketilmesi, sorbitolün etkisiyle gaz, karın rahatsızlığı ve ishale neden olabiliyor. Bağırsakları hassas olan kişilerde bu belirtiler daha belirgin hissedilebiliyor. Bu nedenle tüketim miktarını artırmak yerine kişinin kendi toleransını gözlemlemesi önem taşıyor.