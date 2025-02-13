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  4. Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor

Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor

Taze taze aldığınız kuru soğanlar yeşeriyorsa artık endişelenmeyin çözümü çok basit. Ayrıca aylarca filizlenmiyor

Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor - Sayfa 1

Türkiye mutfağıyla ve aşçılık çeşitleriyle biliniyor. Türk mutfağına lezzet veren yiyeceklerden biri de şüphesiz kuru soğandır.

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Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor - Sayfa 2

Kuru fasulye, makarna, kebap, çiğköfte kırmızı etle hazırlanan diğer yemekler, fırında tavuk gibi çok sayıda menüyü zenginleştiren bu lezzetli yiyecek kısa sürede filizleniyor.

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Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor - Sayfa 3

Filizlenme şikayeti ev hanımları tarafından sıkça dile getiriliyor. Bunun nedeni ise soğanları doğru yöntemle saklayamamaktan geliyor.

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Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor - Sayfa 4

SOĞANLARIN AYLARCA FİLİZLENMESİNİ ÖNLÜYOR

ÖNEMLİ: Öncelikle kuru soğanları saklarken kesinlikle patateslerden ayrılmalısınız. Patateslerle yan yan olduklarında ortaya çıkan gaz soğanların kısa sürede filizlenmesini sağlıyor.

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