Kuru soğanı aylarca filizlenmeden saklama yöntemi; Ne elma ne de patates. Köylü usulü çare oluyor
Taze taze aldığınız kuru soğanlar yeşeriyorsa artık endişelenmeyin çözümü çok basit. Ayrıca aylarca filizlenmiyor
Türkiye mutfağıyla ve aşçılık çeşitleriyle biliniyor. Türk mutfağına lezzet veren yiyeceklerden biri de şüphesiz kuru soğandır.
Kuru fasulye, makarna, kebap, çiğköfte kırmızı etle hazırlanan diğer yemekler, fırında tavuk gibi çok sayıda menüyü zenginleştiren bu lezzetli yiyecek kısa sürede filizleniyor.
Filizlenme şikayeti ev hanımları tarafından sıkça dile getiriliyor. Bunun nedeni ise soğanları doğru yöntemle saklayamamaktan geliyor.