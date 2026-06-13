Kuru üzümün faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Duyunca çok şaşıracağınız 10 bilinmeyen etkisi!

SİNDİRİM SİSTEMİNİ EN BAŞTAN YENİLİYOR

Kuru üzüm, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin en büyük dostlarından biri olarak öne çıkıyor. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık gibi kronik sorunların önüne geçmeye yardımcı oluyor. Vücuttaki toksinlerin sindirim yoluyla kolayca atılmasını sağlayan bu besin, mide florasını da dengeliyor. Birçok kişi kuru üzümün bu denli güçlü bir lif kaynağı olduğunu ve sindirimi tamamen düzenlediğini henüz bilmiyor. Gün içinde tüketeceğiniz bir avuç kuru üzüm, şişkinlik problemlerinizi kalıcı olarak tarihe gömebilir.