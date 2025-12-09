Kuru üzümün sağlığa faydaları: Küçük taneler, büyük etkiler

Kalp sağlığını destekliyor

Kuru üzüm, içerdiği doğal antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını destekliyor. Yapılan araştırmalar, kuru üzüm tüketiminin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, damar sağlığını koruyan polifenoller açısından zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Bu sayede kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini azaltabiliyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncının dengelenmesine katkı sağladığı da bildiriliyor. İçerdiği potasyum minerali, kalp ritminin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, günde avuç içi kadar kuru üzümün kalp sağlığı için faydalı olabileceğini vurguluyor.