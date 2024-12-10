Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün.
Solmuş ya da küsmüş orkideniz varsa muz ile gelen doğal kür karışımını 1 bardak toprağa dökmeniz yetiyor
Evinizde herhangi bir nedenden dolayı solan orkidelerinizi canlandırmak çok kolay. Sadece orkide değil küsen ya da solan çiçekleriniz varsa onları da kurtarmak çok kolay.
Aslında her ev hanımının uygulaması gereken basit bu sır sayesinde çiçekleriniz serpilecek ve boy verecek. Üstelik toprağındaki vitamin değeri de artacak
2 TANE MUZ KABUĞU YETERLİ OLUYOR
Muz kabuğu kürüyle yapmanız gereken şey çok basit. Tükettiğiniz muzun kabuğunu temiz bir kavanoza alın ve üzerine aldığı kadar su ekleyin.