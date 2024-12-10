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  4. Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün.

Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün.

Solmuş ya da küsmüş orkideniz varsa muz ile gelen doğal kür karışımını 1 bardak toprağa dökmeniz yetiyor

Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün. - Sayfa 1

Evinizde herhangi bir nedenden dolayı solan orkidelerinizi canlandırmak çok kolay. Sadece orkide değil küsen ya da solan çiçekleriniz varsa onları da kurtarmak çok kolay.

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Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün. - Sayfa 2

Aslında her ev hanımının uygulaması gereken basit bu sır sayesinde çiçekleriniz serpilecek ve boy verecek. Üstelik toprağındaki vitamin değeri de artacak

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Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün. - Sayfa 3

2 TANE MUZ KABUĞU YETERLİ OLUYOR

Muz kabuğu kürüyle yapmanız gereken şey çok basit. Tükettiğiniz muzun kabuğunu temiz bir kavanoza alın ve üzerine aldığı kadar su ekleyin.

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Küsen orkideleri coşturan kür; Muz ile birlikte 1 bardak toprağa dökün. - Sayfa 4

Ardından kapağı güzelce kapatarak 2 gün beklemeye bırakın. 2 gün sonra kavanozu açarak aldığı kadar suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.

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