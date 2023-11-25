Kuzey Işıkları yine büyüledi
Finlandiya'nın Lappi bölgesinde yeşil ve mor renklerde görülen Kuzey Işıkları, büyüleyici görüntüler oluşturdu. Kuzey Işıkları, yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'de de gözlemlenmişti.
Finlandiya'nın kuzey kutup dairesindeki Lappi bölgesinde "Kuzey Işıkları" olarak adlandırılan doğa olayı gözlemlendi.
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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer alan ülkelerde, eylül ayından nisanın ilk haftalarına kadar karanlık gecelerde gözlemlenebiliyor.
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