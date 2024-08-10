Lahana sarması pişirirken yapılan hata! İç harcının dağılmasına yol açıyor ve iyi pişmiyor
Lahana sarması pişirirken ev hanımlarının işine yarayacak aşçılık sırları. Bu bilgiler sayesinde ev hanımları sürekli yaptığı hataları artık yapmayacak ve lahana sarma dağılmayacak
Lahana sarması, mevsiminde yapıldığında tadına doyum olmayan en lezzetli sarma çeşitlerinin başında gelir. Yoğurt ve karabiber ile birlikte tüketilen lahana sarması, genellikle davet sofralarının da baş tacıdır. Ancak hem sararken hem de pişirirken ev hanımlarının sürekli yaptığı hatalar nedeniyle lahana sarması lezzetini kaybedebilir ve iç harcı dağılabilir. Bu sorunlarla artık karşılaşmak istemiyor ve aynı hataları yapmayı arzu etmiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte lahana sarma pişirirken bilmeniz gereken incelikler.
TEK TEK YAPRAKLARI SERMİYORSUNUZ
f5haber.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Lahanaları tencereye dizmeden önce yapraklarını tek tek açarak dibine sermeniz gerekmektedir. Hanımlar, bunu yapmadığınız için lahana sarması eşit orantıda pişmiyor ve dolmalar tencereye yapışabiliyor.
DAĞILMAMASI İÇİN PORSELEN TABAK TEKNİĞİ
Lahana yaprakları kaynatılarak hazırlanır ve iç malzemeyle birlikte oldukça ince ve hassas bir dokuya bürünür. Bu da kolayca yırtılma ve dağılma işareti olarak algınabilir Ancak işin gerçeği hiç de öyle değil. Çünkü lahana sarmaları tencereye dizdikten sonra üzerine porselen tabak eklediğinizde herhangi bir dağılma problemi yaşanmıyor ve böylelikle daha iyi pişmesini sağlıyor.
LAHANA TAM BİR B VİTAMİNİ DEPOSU
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı. Aynı zamanda bağışıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği ya da salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilirsiniz.