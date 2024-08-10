Lahana sarması pişirirken yapılan hata! İç harcının dağılmasına yol açıyor ve iyi pişmiyor

DAĞILMAMASI İÇİN PORSELEN TABAK TEKNİĞİ

Lahana yaprakları kaynatılarak hazırlanır ve iç malzemeyle birlikte oldukça ince ve hassas bir dokuya bürünür. Bu da kolayca yırtılma ve dağılma işareti olarak algınabilir Ancak işin gerçeği hiç de öyle değil. Çünkü lahana sarmaları tencereye dizdikten sonra üzerine porselen tabak eklediğinizde herhangi bir dağılma problemi yaşanmıyor ve böylelikle daha iyi pişmesini sağlıyor.