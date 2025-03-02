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  4. Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor

Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor

Lahana sarması hazırlarken özen gösterilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu bilgiler sayesinde lahana sarması asla dağılmıyor ve iç harcı taşmıyor.

Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor - Sayfa 1

Lahana sarması, gündelik hayatımızda tükettiğimiz kadar davet sofralarının da en sevilen lezzetlerinden biridir. Fakat, bazı inceliklerine özen gösterilmediğinde, sarma yırtılır ve dağılır. Şimdi size önereceğimiz bu püf nokta sayesinde lahanalar baklava hamuru gibi ince ancak bir o kadar da dayanıklı olacak.

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Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor - Sayfa 2

LAHANAYI HAŞLAYIP BUZLUĞA KOYUN

Nefisyemektarifleri.com'da paylaşılan içeriğe göre, Size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum lahanayı haşlayın dondurucuya koyun sonra akşamdan çıkarıp açılmasını sağlayın bu şekilde yapınca lahana baklava yufkası kadar inceliyor ve çok sağlamlaşıyor sarmak çok kolay oluyor resimde görünen dolmaları anlattığım şekilde sardım. Beyaz lahanayı sarmada zorlananlar için tavsiye ederim.

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Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor - Sayfa 3

TABAKLA KAPATIN

Lahana sarmasının daha iyi pişmesini ve nemini içerisinde tutmayı istiyorsanız aşçıların uyguladığı gibi porselen bir tabağı sarmaların üzerine kapatabilirsiniz. Bu şekilde pişen lahana sarması hem daha lezzetli olur hem de dağılmaz.

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Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor - Sayfa 4

TABANINA SERMEYİ UNUTMAYIN

Lahana dolması narin ve hemen dağılabilen bir yemektir. Bu nedenle açılmış yaprakların tencerenin dibine mutlaka sermelisiniz. Bu yapraklar lahana sarmasının tencereyle temasını önleyerek yapışmamasını ve dolayısıyla da yırtılıp dağılmamasını sağlayacaktır.

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