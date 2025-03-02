Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor
Lahana sarması hazırlarken özen gösterilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu bilgiler sayesinde lahana sarması asla dağılmıyor ve iç harcı taşmıyor.
Lahana sarması, gündelik hayatımızda tükettiğimiz kadar davet sofralarının da en sevilen lezzetlerinden biridir. Fakat, bazı inceliklerine özen gösterilmediğinde, sarma yırtılır ve dağılır. Şimdi size önereceğimiz bu püf nokta sayesinde lahanalar baklava hamuru gibi ince ancak bir o kadar da dayanıklı olacak.
LAHANAYI HAŞLAYIP BUZLUĞA KOYUN
Nefisyemektarifleri.com'da paylaşılan içeriğe göre, Size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum lahanayı haşlayın dondurucuya koyun sonra akşamdan çıkarıp açılmasını sağlayın bu şekilde yapınca lahana baklava yufkası kadar inceliyor ve çok sağlamlaşıyor sarmak çok kolay oluyor resimde görünen dolmaları anlattığım şekilde sardım. Beyaz lahanayı sarmada zorlananlar için tavsiye ederim.
TABAKLA KAPATIN
Lahana sarmasının daha iyi pişmesini ve nemini içerisinde tutmayı istiyorsanız aşçıların uyguladığı gibi porselen bir tabağı sarmaların üzerine kapatabilirsiniz. Bu şekilde pişen lahana sarması hem daha lezzetli olur hem de dağılmaz.