Lahana sarmasının baklava hamuru gibi kıvam almasını sağlayan teknik; Asla dağılmıyor ve yırtılmıyor

Lahana sarması, gündelik hayatımızda tükettiğimiz kadar davet sofralarının da en sevilen lezzetlerinden biridir. Fakat, bazı inceliklerine özen gösterilmediğinde, sarma yırtılır ve dağılır. Şimdi size önereceğimiz bu püf nokta sayesinde lahanalar baklava hamuru gibi ince ancak bir o kadar da dayanıklı olacak.