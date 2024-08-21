Lahmacun içi hazırlarken mutlaka eklemek gerekiyormuş; 40 yıllık taş fırın ustasının sırrı
Lahmacun içi hazırlarken mutlaka aklınızda bulunması gereken öneri: Lahmacunun çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
Lahmacun, en sevilen fırın ürünlerinden biridir. Yörelere göre yapımı farklılık gösterse de genellikle ince hamurun üzerine eklenen harç ile birlikte fırına gönderilir. Çıtır çıtır olana kadar fırında tutulan lahmacun, ayran, maydonoz ve yeşilliklerle tüketilir.
Ancak evde lahmacun yapan ev hanımları genellikle yavan lahmacundan şikayet eder. Ayrıca evde yapılan lahmacunun iç harcının hamurundan çok kolay ayrıldığı ve rahatsız edici bir görüntü oluşturduğu da bilinir.
KUYRUK YAĞI OLMAZSA OLMAZIDIR
İstanbul Kadıköy'de 40 yılı aşkın süredir lahmacun işiyle uğraşan bir taş fırın ustası, iç harç hazırlanırken mutlaka kuyruk yağının da eklenmesi gerektiğini öneriyor. Kuyruk yağı lahmacuna hem lezzet katıyor hem de dağılmamasını sağlıyor.
SAĞLIK BAKIMINDAN DA ÖNEMİ VAR
Kuyruk yağı, son dönemlerin en popüler ürünlerinden biri. Özellikle uzman doktor Canan Karatay'ın önerisinden sonra kuyruk yağı kullanımı da arttı. Doğal olması ve sağlık bakımından da birçok faydasının bulunması kuyruk yağını ön plana çıkardı