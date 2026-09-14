Lezzeti püf noktasında saklı! MasterChef profiterol tarifi!

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının şu hamurunu (pate a choux) hazırlamakla işe başlayın. Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu, tuzu ve yağı ekleyip kaynatın. Su kaynayınca 1 su bardağı unu birden ekleyin ve helva kıvamına gelene kadar hızlıca karıştırın.