Lezzeti püf noktasında saklı! MasterChef profiterol tarifi!
MasterChef Türkiye sahnesinde bu akşam nefes kesen bir kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Ekranların en çok izlenen yemek yarışmasında şefler, yeni haftanın mavi takım kaptanını belirlemek üzere yarışmacılardan pastane mutfağının en ikonik ve teknik tatlılarından biri olan profiterol yapmalarını istedi. Ekran başındaki izleyiciler, hem kaptanlık mücadelesinin coşkusuna ortak oldu hem de evlerinde bu eşsiz lezzeti denemek için MasterChef profiterol tarifini araştırmaya koyuldu. Peki, profiterol nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla enfes profiterol tarifi...
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PROFİTEROL MALZEMELERİ
HAMURU (PATE A CHOUX) İÇİN:
125 gram margarin veya tereyağı
1 su bardağı su
1 su bardağı un
3 adet yumurta (büyük boy ise 3, küçükse 4 adet)
1 tutam tuz
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İÇ KREMASI İÇİN:
2,5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
1,5 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilya
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