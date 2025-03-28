Lezzetli Piliç Topkapı yapmanın sırrı. İçi yumuşacık lezzeti müthiş oluyor. Bu püf noktalara dikkat

Tavuk denince yanında olmazsa olmazlardan biri de pirinç pilavı. Bir arada müthiş lezzeti olan bu ikili, Türk sofralarının mükemmel yemeği olan Piliç Topkapı ile eşsiz lezzeti birlikte sunuyor. Yapımı çok zahmetli olmayan Piliç Topkapı’nın, içini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.