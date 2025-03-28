Lezzetli Piliç Topkapı yapmanın sırrı. İçi yumuşacık lezzeti müthiş oluyor. Bu püf noktalara dikkat
Sofraların en lezzetli yemeklerinden tavuk, pirinç pilavıyla bir araya gelerek tadı damakta bırakıyor. Piliç Topkapı yemeği de her iki lezzeti bir arada sofralaramıza getiriyor. İşte Piliç Topkapı hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar… İçini yaparken ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor.
Gerek öğlen gerek akşam öğünlerde sıkça tüketilen tavuk, sofralarımıza farklı biçimlerde gelebiliyor. Kimi zaman fırında tercih ederken, kimi zaman haşlayıp tüketen çok fazla kişi var.
Tavuk denince yanında olmazsa olmazlardan biri de pirinç pilavı. Bir arada müthiş lezzeti olan bu ikili, Türk sofralarının mükemmel yemeği olan Piliç Topkapı ile eşsiz lezzeti birlikte sunuyor. Yapımı çok zahmetli olmayan Piliç Topkapı’nın, içini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.
Aşçı Arda Türkmen, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda Piliç Topkapı hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Hazırsanız gelin, gerekli malzemeler ve yemeğin yapılışına geçelim…