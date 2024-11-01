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  4. Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri…

Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri…

Tarih boyunca lider karakterde insanların sadece 2 kan grubundan çıktığı görüldü.

Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri… - Sayfa 1

Bilimsel olarak yapılan araştırmalar neticesinde adını tarihi kayıtlara altın harflerle kazıyan insanların genellikle 0 ve AB kan gruplarından çıktığı görüldü. Buna Atatürk, Attila ve Cengiz Han da dahil…

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Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri… - Sayfa 2

aksam.com.tr’nin haberine göre kan grupları kişiliğinize dair bilgi verir. Bazı kan grupları var ki onlar her işin üstesinden gelirler.

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Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri… - Sayfa 3

LİDER KAN GRUPLARI

0 KAN GRUBU: Doğuştan lider onlar... Sıfır kan grupları anlayışlı ve öğretici özellikleri sayesinde insanlar tarafından bilge olarak görülürler. Sıfır kan grupları fedakar ve güvenilir yapıları sayesinde herkesin başvurduğu insanlardan olurlar. Ayrıca bu kan grubuna ait kişiler kolay kolay yıkılmazlar. Onların yakın çevreleri oldukça şanslı.

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Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri… - Sayfa 4

AB POZİTİF KAN GRUBU: Pratik zekaları ve sevecen tavırlarıyla gönüllere taht kuran bu kan grubu insanları adeta bir nimettirler. Onlar birçok kişi tarafından sevilir. Aynı zamanda kabiliyetlere de sahiplerdir. AB pozitif kan grupları konuşma becerilerine de çok hakimdirler.

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