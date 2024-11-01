Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri…

LİDER KAN GRUPLARI

0 KAN GRUBU: Doğuştan lider onlar... Sıfır kan grupları anlayışlı ve öğretici özellikleri sayesinde insanlar tarafından bilge olarak görülürler. Sıfır kan grupları fedakar ve güvenilir yapıları sayesinde herkesin başvurduğu insanlardan olurlar. Ayrıca bu kan grubuna ait kişiler kolay kolay yıkılmazlar. Onların yakın çevreleri oldukça şanslı.