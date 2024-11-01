Liderler bu kan grubundan çıkıyor ; Atatürk, Attila, Cengiz Han ve diğerleri…
Tarih boyunca lider karakterde insanların sadece 2 kan grubundan çıktığı görüldü.
Bilimsel olarak yapılan araştırmalar neticesinde adını tarihi kayıtlara altın harflerle kazıyan insanların genellikle 0 ve AB kan gruplarından çıktığı görüldü. Buna Atatürk, Attila ve Cengiz Han da dahil…
aksam.com.tr’nin haberine göre kan grupları kişiliğinize dair bilgi verir. Bazı kan grupları var ki onlar her işin üstesinden gelirler.
LİDER KAN GRUPLARI
0 KAN GRUBU: Doğuştan lider onlar... Sıfır kan grupları anlayışlı ve öğretici özellikleri sayesinde insanlar tarafından bilge olarak görülürler. Sıfır kan grupları fedakar ve güvenilir yapıları sayesinde herkesin başvurduğu insanlardan olurlar. Ayrıca bu kan grubuna ait kişiler kolay kolay yıkılmazlar. Onların yakın çevreleri oldukça şanslı.