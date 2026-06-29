Limon diyabete karşı doğal kalkan mı? Limon şekeri düşürür mü? İşte doğanın en ekşi mucizesi!

DOĞANIN C VİTAMİNİ DEPOSU

Limon, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı bir kalkan gibi korur. Sadece bir C vitamini kaynağı değil, aynı zamanda iştahı dengeleyen ve bağırsak florasını koruyan çözünür lifler açısından da oldukça zengindir. Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan bu sarı meyve, günlük beslenme rutinlerine eklendiğinde vücuda sayısız fayda sağlar.