Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş

LİMONU KULLANMAMANIZ GEREKEN YERLER

1- Mermer ve granit tezgahlar

Mutfak için nefis bir tasarım olan mermer ve granit tasarımlar çukurlu bir yapıya sahip olduğu için limonla temizlik açısından doğru bir tercih olmayabilir. Yapısından dolayı limon mermer ve granit tezgahlara zarar verebilir. Limondaki asidik yapı tezgahın dokusunu bozabilir. Bu nedenle tezgah temizliğini limonla yapmayın.