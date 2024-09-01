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  4. Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş

Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş

C vitamini deposu olan limon aslında bilinenin aksine zehirli olabiliyor.

Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş - Sayfa 1

Başta salatalar olmak üzere yemeklerimize lezzet katan limon temizlikte de kullanılıyor. Ev hanımları tezgah, lavabo temizliğinde severek limon kullanıyor.

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Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş - Sayfa 2

Fakat son derece faydalı sandığımız limon bazen zararlı da olabilir. Bunun için limonu nerede kullanmak ve nerede kullanmamak gerektiğini iyi belirlemek gerekiyor.

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Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş - Sayfa 3

LİMONU KULLANMAMANIZ GEREKEN YERLER

1- Mermer ve granit tezgahlar

Mutfak için nefis bir tasarım olan mermer ve granit tasarımlar çukurlu bir yapıya sahip olduğu için limonla temizlik açısından doğru bir tercih olmayabilir. Yapısından dolayı limon mermer ve granit tezgahlara zarar verebilir. Limondaki asidik yapı tezgahın dokusunu bozabilir. Bu nedenle tezgah temizliğini limonla yapmayın.

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Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş - Sayfa 4

2- Parkeler

Suyla temas ettiklerinde şişebilen ve bu nedenle dokusu ile görüntüsü bozulan parkeler evdeki en hassas noktalardan biridir. Eğer parke temizliğinde limon suyu kullanırsanız parkeleriniz aşınacaktır

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