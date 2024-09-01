Limon kullanırken yapılan hata; Faydalı sanıyorduk zehir saçıyormuş
C vitamini deposu olan limon aslında bilinenin aksine zehirli olabiliyor.
Başta salatalar olmak üzere yemeklerimize lezzet katan limon temizlikte de kullanılıyor. Ev hanımları tezgah, lavabo temizliğinde severek limon kullanıyor.
Fakat son derece faydalı sandığımız limon bazen zararlı da olabilir. Bunun için limonu nerede kullanmak ve nerede kullanmamak gerektiğini iyi belirlemek gerekiyor.
LİMONU KULLANMAMANIZ GEREKEN YERLER
1- Mermer ve granit tezgahlar
Mutfak için nefis bir tasarım olan mermer ve granit tasarımlar çukurlu bir yapıya sahip olduğu için limonla temizlik açısından doğru bir tercih olmayabilir. Yapısından dolayı limon mermer ve granit tezgahlara zarar verebilir. Limondaki asidik yapı tezgahın dokusunu bozabilir. Bu nedenle tezgah temizliğini limonla yapmayın.
2- Parkeler
Suyla temas ettiklerinde şişebilen ve bu nedenle dokusu ile görüntüsü bozulan parkeler evdeki en hassas noktalardan biridir. Eğer parke temizliğinde limon suyu kullanırsanız parkeleriniz aşınacaktır