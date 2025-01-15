Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor.

LİMONLAR AYLARCA KÜFLENMİYOR

Limonları saklamak için bütün halde sağlamak en doğru yöntemler arasında yer alıyor. lezzet.com.tr’deki bilgiye göre limonu uzun süre saklayabilmek için bütün bir halde saklamak gerekir. Dilimlenmiş limonu saklamak daha zordur.