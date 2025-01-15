Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor.
Kış aylarının soğuk günlerinde tam bir şifa deposu olan limonu saklarken küflenmesine yol açan bu hatayı herkes yapıyor.
C vitamini deposu olan ve soğuk kış günlerinde her hastaya şifa veren limonlar doğu saklanmadığında küflenebiliyor. Limonlar küflendiğinde ise maalesef tüketilemiyor ve çöpe gidiyor.
Limonların küflenmesine ise yanlış saklama yöntemleri yol açabiliyor. Bunun önemli sebeplerinden biri limonları sıcak ve nemli ortamda saklamak.
Limonları elma, ayva gibi meyvelerle yan yana saklamak da kısa sürede limonların küflenmesine yol açar. Peki limon doğru şekilde nasıl saklanır?