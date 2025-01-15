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  4. Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor.

Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor.

Kış aylarının soğuk günlerinde tam bir şifa deposu olan limonu saklarken küflenmesine yol açan bu hatayı herkes yapıyor.

Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor. - Sayfa 1

C vitamini deposu olan ve soğuk kış günlerinde her hastaya şifa veren limonlar doğu saklanmadığında küflenebiliyor. Limonlar küflendiğinde ise maalesef tüketilemiyor ve çöpe gidiyor.

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Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor. - Sayfa 2

Limonların küflenmesine ise yanlış saklama yöntemleri yol açabiliyor. Bunun önemli sebeplerinden biri limonları sıcak ve nemli ortamda saklamak.

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Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor. - Sayfa 3

Limonları elma, ayva gibi meyvelerle yan yana saklamak da kısa sürede limonların küflenmesine yol açar. Peki limon doğru şekilde nasıl saklanır?

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Limon saklarken yapılan hata ; Küflenmesine yol açıyor. - Sayfa 4

LİMONLAR AYLARCA KÜFLENMİYOR

Limonları saklamak için bütün halde sağlamak en doğru yöntemler arasında yer alıyor. lezzet.com.tr’deki bilgiye göre limonu uzun süre saklayabilmek için bütün bir halde saklamak gerekir. Dilimlenmiş limonu saklamak daha zordur.

 

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