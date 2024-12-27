Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor
Evlerin sıcak olmasından dolayı *limonlar*küflenebiliyor. Fakat ev hanımlarının keşfettiği bu yöntemle aylarca bozulmuyorlar.
Limon C vitamini kaynağı olarak hayatımızın her anında kendine yer bulur. Salata, yemek ve hatta tatlılarda bile kullandığımız limonu kışın soğuk günlerinde saklamak biraz zor oluyor.
En büyük sorun ise evlerimizin içinin gereğinden fazla sıcak olması. Evet mutfakta petek yandığı ya da yemek piştiği için ortam sıcak oluyor ve bu da limonları bozuyor.
LİMONLARI TAZE SAKLAMANIN TEK YOLU
unileverfoodsolutions.com.tr’deki bilgiye göre Limonları dilimler halinde kestikten sonra bir fırın kağıdının üstüne yerleştirerek dondur. Donduklarında kağıttan ayırarak kilitli bir buzdolabı poşetinin içine yerleştir.