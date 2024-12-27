  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor

Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor

Evlerin sıcak olmasından dolayı *limonlar*küflenebiliyor. Fakat ev hanımlarının keşfettiği bu yöntemle aylarca bozulmuyorlar.

Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor - Sayfa 1

Limon C vitamini kaynağı olarak hayatımızın her anında kendine yer bulur. Salata, yemek ve hatta tatlılarda bile kullandığımız limonu kışın soğuk günlerinde saklamak biraz zor oluyor.

1 | 8
Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor - Sayfa 2

En büyük sorun ise evlerimizin içinin gereğinden fazla sıcak olması. Evet mutfakta petek yandığı ya da yemek piştiği için ortam sıcak oluyor ve bu da limonları bozuyor.

2 | 8
Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor - Sayfa 3

LİMONLARI TAZE SAKLAMANIN TEK YOLU

unileverfoodsolutions.com.tr’deki bilgiye göre Limonları dilimler halinde kestikten sonra bir fırın kağıdının üstüne yerleştirerek dondur. Donduklarında kağıttan ayırarak kilitli bir buzdolabı poşetinin içine yerleştir.

3 | 8
Limonlar küfleniyorsa bir de bunu deneyin ; Ev hanımları en az 1 yıl saklıyor - Sayfa 4

Buzdolabı poşetinin içindeki havayı boşaltarak ağzını kapat ve limon dilimlerini dondurucuya at. İşte, bu kadar! Bu sayede ihtiyacın olduğunda limonların kısa sürede çözülmesini sağlayabilir ve onları hemen reçeteye dahil edebilirsin.

4 | 8