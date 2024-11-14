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  4. Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor

Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor

Marketten taze taze aldığınız limonlar kısa sürede küflenerek bozuluyor mu? Öyleyse limonları doğal yolla saklama tüyosunu öğrenmelisiniz. Üstelik limonlar aylarca küflenmiyor

Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor - Sayfa 1

Havaların soğumasıyla ev hanımlarının baklagilleri ve sebzeleri saklaması daha da zorlaştı. Soğuk mevsimlerin vazgeçilmez sebzesi olan limonlar da Pazar tezgahlarında yerini aldı.

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Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor - Sayfa 2

UZMANLAR ŞİDDETLE ÖNERİYOR

Tam bir C vitamini deposu olan limon, hastalıklara karşı insan vücudunu dirençli hale getiriyor. Başta Prof. Dr. Canan Karatay ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu olmak üzere uzman isimler de limonun bol tüketilmesi gerektiğini öneriyor.

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Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor - Sayfa 3

LİMONLARIN AYLARCA TAZE KALMASINI SAĞLAYAN TÜYO

Limonları taze tutmak için uygulanabilecek tek yöntem soğuk ortamda olmalarını sağlamak. Eğer bir balkonununuz varsa limonlarınızı poşete koyabilir ve ağzı açık şekilde balkona bırakabilirsiniz.

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Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor - Sayfa 4

Güneş görmediği sürece soğuk ortamda kalan limonlar kolay kolay bozulmayacaktır. Böylece haftalarca limonlar hem taze kalacak hem de küflenmeyecek. Üstelik limonla suyunu da kaybetmiyor.

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