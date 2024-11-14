Limonların küflenmesini önleyen saklama tüyosu. %100 etkili oluyor aylarca küflenmiyor

UZMANLAR ŞİDDETLE ÖNERİYOR

Tam bir C vitamini deposu olan limon, hastalıklara karşı insan vücudunu dirençli hale getiriyor. Başta Prof. Dr. Canan Karatay ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu olmak üzere uzman isimler de limonun bol tüketilmesi gerektiğini öneriyor.