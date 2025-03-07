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  4. Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor

Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor

Vücudun şifa deposu limonların normalden çok daha sulu olmasını sağlayan basit bir yöntem var

Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor - Sayfa 1

Soğuk günlerde bolca tüketilen C vitamini deposu limon hastalıklara karşı şifa oluyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendiren limonları taze tüketmek önemli.

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Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor - Sayfa 2

Zamanla küflenen limonları asla tüketmemelisiniz çünkü insan sağlığı için olumsuz etkileri bulunuyor. Kalın kabuklu limonlar ince kabuklulardan daha az sulu olduğu biliniyor.

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Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor - Sayfa 3

Fakat tüm limonları normalden çok daha suluymuş gibi tüketmek mümkün. Üstelik bu bir hile değil pratiklik.

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Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor - Sayfa 4

LİMONDAN ÇOK DAHA FAZLA SU ÇIKMASINA YARIYOR

Limonların suyunu artırabilmek için tek yapmanız gereken kesmeden önce mutfak tezgahında güzelce yuvarlamak.

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