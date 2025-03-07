Limonların normalden daha sulu olmasını sağlayan tüyo; Pazar esnafı asla söylemiyor
Vücudun şifa deposu limonların normalden çok daha sulu olmasını sağlayan basit bir yöntem var
Soğuk günlerde bolca tüketilen C vitamini deposu limon hastalıklara karşı şifa oluyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendiren limonları taze tüketmek önemli.
Zamanla küflenen limonları asla tüketmemelisiniz çünkü insan sağlığı için olumsuz etkileri bulunuyor. Kalın kabuklu limonlar ince kabuklulardan daha az sulu olduğu biliniyor.
Fakat tüm limonları normalden çok daha suluymuş gibi tüketmek mümkün. Üstelik bu bir hile değil pratiklik.