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  4. Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor

Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor

Ucuz fiyattan stok yaptığınız limonların bozulmasını ve küflenmesini önlemek için bilmeniz gereken yöntem

Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor - Sayfa 1

C vitamini deposu olan limonları içecekten yiyeceğe her türlü alanda tüketiyoruz. Bu nedenle tam bir şifa deposu olan limonları ucuzken alıp stoklayanların sayısı çok fazla. Ama stoklanan limonlar kısa sürede bozulabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ise ufak tefek püf noktalarıyla mümkün.

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Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor - Sayfa 2

LİMONLARIN AYLARCA BOZULMASINI ÖNLEYECEK YÖNTEM

termodizayn.com sitesinde limonların soğuk ortamda saklanması gerektiği belirtildi. Özellikle kışın soğuk havalarda hasat edilen limonlar bozulmaya karşı daha dayanıklıdır. Limonların buzdolabında saklarsanız daha uzun süre dayanacaklardır.

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Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor - Sayfa 3

Limonlar 14 °C ile 15 °C’lerde % 90 bağıl nemde 5 ay kadar depolanabilir. 14 °C altındaki sıcaklıklarda uzun süre soğuk etkisinde kalırlarsa, kabuklarda lekecikler oluşur ve meyve eti samanlaşır. Bunlar portakallarda da görülen soğuk zararlanmasıdır.

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Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor - Sayfa 4

HAVALANDIRMA YAPILMASI ŞART

teknoteksogutma.com’da limonların saklandığı bölgede hava akışının iyi olması gerektiği belirtildi. Bu, limonların etrafındaki havanın dolaşmasını ve olası küf veya küf oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Limonlar, doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.

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