Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor
Ucuz fiyattan stok yaptığınız limonların bozulmasını ve küflenmesini önlemek için bilmeniz gereken yöntem
C vitamini deposu olan limonları içecekten yiyeceğe her türlü alanda tüketiyoruz. Bu nedenle tam bir şifa deposu olan limonları ucuzken alıp stoklayanların sayısı çok fazla. Ama stoklanan limonlar kısa sürede bozulabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ise ufak tefek püf noktalarıyla mümkün.
LİMONLARIN AYLARCA BOZULMASINI ÖNLEYECEK YÖNTEM
termodizayn.com sitesinde limonların soğuk ortamda saklanması gerektiği belirtildi. Özellikle kışın soğuk havalarda hasat edilen limonlar bozulmaya karşı daha dayanıklıdır. Limonların buzdolabında saklarsanız daha uzun süre dayanacaklardır.
Limonlar 14 °C ile 15 °C’lerde % 90 bağıl nemde 5 ay kadar depolanabilir. 14 °C altındaki sıcaklıklarda uzun süre soğuk etkisinde kalırlarsa, kabuklarda lekecikler oluşur ve meyve eti samanlaşır. Bunlar portakallarda da görülen soğuk zararlanmasıdır.