Limonu böyle saklayın. Aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor ; Ayrıca sulu kalıyor

C vitamini deposu olan limonları içecekten yiyeceğe her türlü alanda tüketiyoruz. Bu nedenle tam bir şifa deposu olan limonları ucuzken alıp stoklayanların sayısı çok fazla. Ama stoklanan limonlar kısa sürede bozulabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ise ufak tefek püf noktalarıyla mümkün.