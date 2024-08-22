Limonun çürümesini önleyecek sır- Adana’da da böyle yapıyorlar

Tam bir limon cenneti olan Adana ve Mersin’de yetişen limonlar ülkemizde de bolca tüketiliyor. Yeşil yeşil toplanan limonlar mutfaklarda yerini alıyor. Fakat limonda bir sorun var ki kısa sürede küflenmesi. Limonlar kısa sürede küflenip çürüdüğü için saklamak da oldukça zor oluyor.