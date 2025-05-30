Liste baştan aşağı değişti! Dünyanın en pahalı orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Fire Power'ın yayımladığı 2025 raporuna göre, dünyanın en pahalı orduları belli oldu.
2025 yılı, küresel savunma harcamalarının rekor seviyelere ulaştığı bir döneme işaret ediyor. Artan jeopolitik gerilimler ve olası bir üçüncü dünya savaşı ihtimali, ülkeleri askeri bütçelerini ciddi oranda artırmaya yöneltti.
Birçok ülke, yeni nesil silah sistemlerine yatırım yaparak askeri teknolojilerini hızla modernize ediyor. Bu kapsamda Türkiye de savunma harcamalarını sadece silah alımlarıyla sınırlı tutmayarak, yerli üretim kapasitesini güçlendiriyor.
İşte ülkelerin ordu bütçeleri...