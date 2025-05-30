Liste baştan aşağı değişti! Dünyanın en pahalı orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!

Birçok ülke, yeni nesil silah sistemlerine yatırım yaparak askeri teknolojilerini hızla modernize ediyor. Bu kapsamda Türkiye de savunma harcamalarını sadece silah alımlarıyla sınırlı tutmayarak, yerli üretim kapasitesini güçlendiriyor.

İşte ülkelerin ordu bütçeleri...