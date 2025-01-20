Listede Türkiye'den 4 şehir var! Dünyanın en "romantik" şehirleri açıklandı: İlk 3 sıra Türkiye'den

10. İSTANBUL

İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarına yayılan eşsiz konumuyla dünyanın en romantik şehirlerinden biridir. Tarihi, kültürel zenginlikleri ve muhteşem boğaz manzaralarıyla çiftler için sonsuz romantik olanaklar sunar.

Ayrıca, boğazda bir tekne turu, İstanbul'un büyüleyici manzaralarını keşfetmek için ideal bir yoldur. Galata Kulesi'ne çıkıp şehri kuş bakışı izlemek ya da Pierre Loti Tepesi'nden Haliç'in eşsiz manzarasını seyretmek, çiftler için unutulmaz anlar sunar.