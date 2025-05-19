  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri...

Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri...

Dünyanın farklı coğrafyalarından 40 caminin yer aldığı “en büyük camiler” listesi açıklandı. Mimari ihtişamları, kültürel zenginlikleri ve on binlerce kişilik kapasiteleriyle dikkat çeken yapılar arasında Türkiye’den 5 cami de kendine yer buldu,

Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri... - Sayfa 1

Dünyanın en büyük camileri, sadece ibadet değil, mimari ve kültürel anlamda da eşsiz birer yapı olarak öne çıkıyor. Geniş iç mekanları ve göz alıcı detaylarıyla binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu camiler, bulundukları coğrafyanın tarihini ve estetik anlayışını yansıtıyor.

İşte dünyanın en büyük camileri...

1 | 41
Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri... - Sayfa 2

40 - SABILAL MUHTADIN CAMİİ - 15 bin kişilik
Endonezya - Banjarmasin
Sabilal Muhtadin Camii, Güney Kalimantan'ın Banjarmasin şehrinde bulunan en büyük camidir.
Adını, 18. yüzyılda bölgede İslam'ı yayan büyük alim Şeyh Muhammad al-Banjary Arsyad'dan alır.

2 | 41
Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri... - Sayfa 3

39 - NEGARA CAMİİ - 15 bin kişilik
Malezya - Kuala Lumpur
Negara Camii, 1965 yılında Malezya'nın bağımsızlığını anmak için inşa edilmiştir.
Modern tasarımı ve geniş avlusu ile dikkat çeker.

3 | 41
Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri... - Sayfa 4

38 - KOCATEPE CAMİİ - 15 bin kişilik
Türkiye - Ankara
Kocatepe Camii, Ankara'nın en büyük camisidir ve 1967-1987 yılları arasında inşa edilmiştir.
Şehrin birçok noktasından görülebilen dört minaresi ile dikkat çeker.

4 | 41