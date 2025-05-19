Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri...

Dünyanın en büyük camileri, sadece ibadet değil, mimari ve kültürel anlamda da eşsiz birer yapı olarak öne çıkıyor. Geniş iç mekanları ve göz alıcı detaylarıyla binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu camiler, bulundukları coğrafyanın tarihini ve estetik anlayışını yansıtıyor.

İşte dünyanın en büyük camileri...