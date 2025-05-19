Listede Türkiye'den 5 cami var! En büyüğü 4 milyon kişilik: İşte dünyanın en büyük camileri...
Dünyanın farklı coğrafyalarından 40 caminin yer aldığı “en büyük camiler” listesi açıklandı. Mimari ihtişamları, kültürel zenginlikleri ve on binlerce kişilik kapasiteleriyle dikkat çeken yapılar arasında Türkiye’den 5 cami de kendine yer buldu,
Dünyanın en büyük camileri, sadece ibadet değil, mimari ve kültürel anlamda da eşsiz birer yapı olarak öne çıkıyor. Geniş iç mekanları ve göz alıcı detaylarıyla binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen bu camiler, bulundukları coğrafyanın tarihini ve estetik anlayışını yansıtıyor.
İşte dünyanın en büyük camileri...
40 - SABILAL MUHTADIN CAMİİ - 15 bin kişilik
Endonezya - Banjarmasin
Sabilal Muhtadin Camii, Güney Kalimantan'ın Banjarmasin şehrinde bulunan en büyük camidir.
Adını, 18. yüzyılda bölgede İslam'ı yayan büyük alim Şeyh Muhammad al-Banjary Arsyad'dan alır.
39 - NEGARA CAMİİ - 15 bin kişilik
Malezya - Kuala Lumpur
Negara Camii, 1965 yılında Malezya'nın bağımsızlığını anmak için inşa edilmiştir.
Modern tasarımı ve geniş avlusu ile dikkat çeker.