Listeyi gören bavulunu hazırlıyor: Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler
Avrupa’ya taşınmayı düşünenler için yeni bir liste yayımlandı. Bu çalışma, kıtanın yaşam kalitesi ve maliyet açısından öne çıkan ülkelerini sıralıyor. Peki listede hangi ülkeler var? İşte yaşanabilecek en iyileri…
YUNANİSTAN
30- Bu ülkede seçenekler hiç bitmiyor. Yunanistan, yaşanacak en iyi Avrupa ülkeleri listesinde 30. sırada yer aldı. Ülkenin yaşam maliyeti endeksi 47, yaşam kalitesi endeksi ise 138 olarak açıklandı.
29 - İRLANDA
Kuzey Avrupa’nın yeşil doğası ve sahil güzellikleriyle öne çıkan İrlanda, yaşanacak en iyi Avrupa ülkeleri listesinde 29. sırada yer aldı. Ülkenin yaşam maliyeti endeksi 60, yaşam kalitesi endeksi ise 167 olarak açıklandı.
28- İTALYA
Güney Avrupa’nın büyüleyici ülkesi İtalya, yaşanacak en iyi Avrupa ülkeleri listesinde 28. sırada yer aldı. Kuzeyinden güneyine, sahilinden iç bölgelere kadar ülke, ziyaretçilerine ve sakinlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Yaşam maliyeti endeksi 51 iken, kalite endeksi ise 151.