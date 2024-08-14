Lokanta ustaları bile bilmiyor, Mercimek çorbasının lezzetini katlayan baharat
Sanayi ve lokanta ustalarından daha iyi mercimek çorbası yapmak istiyorsanız denemelisiniz.
Mercimek çorbası bilinen en şifalı çorbaların başında geliyor. Her hanımı lezzetli bir mercimek çorbası hazırlıyor. Fakat hemen hemen hepsinin amacı lokanta ustalarından daha iyi çorba yapmaktadır. Bunun için ise bilmeniz gereken birkaç tüyo var. Bu tüyo sayesinde mercimek çorbası lokanta usulünden daha güzel oluyor.
BİR ÇAY KAŞIĞI EKLEMEK YETERLİ OLUYOR
Mercimek çorbasının lezzetini artırmak istiyorsanız * 1 çay kaşığı kimyon * eklemelisiniz. Kimyon yemeğin lezzetini artıracağı gibi şifasını da katlayacaktır.
Kimyon sadece lezzet katmakla kalmaz nohut, fasulye, barbunya gibi yemeklerde de gazı alır. Böylece yemeklerin sindirimi de oldukça kolaylaşır. Kimyon baharatı mideyi rahatlatır. Peki nefis bir mercimek çorbası nasıl hazırlanır?
MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Mercimek çorbası için gereken malzemelerin tamamı şöyle:
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet havuç
- Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 2 litre sıcak su
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber