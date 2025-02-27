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  4. Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı

Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı

Mercimek çorbasından daha şifalı ve lezzetli olan sebzeli mantar çorbası lokanta usulü hazırlanınca tam kıvamında oluyor

Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı - Sayfa 1

Kış aylarının soğuk günlerinde ev hanımları hanedekilerin vücut direncini stabil tutmak için şifalı çorbalar hazırlıyor.

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Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı - Sayfa 2

Mercimek, kremalı tavuk, tavuklu yayla, sebzeli mantar çorbası gibi çorbalar da bu çorbalar arasında en gözde olanları.

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Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı - Sayfa 3

İşte lezzetli ve şifalı sebzeli mantar çorbasının hazırlanışı:

  • 250 gram mantar
  • 1 adet küçük havuç
  • 1 adet kapya biberi
  • 1 adet kuru soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 tepeleme yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağ
  • 4, 5-5 su bardağı sıcak su ( önce 4, 5 koyup daha sonra yoğunluğuna göre kıvamı ayarlayın )
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 tutam dereotu
  • Tuz ve karabiber
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Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı - Sayfa 4

Havuç, kapya biberi, soğan ve sarımsak çok küçük küpler halinde doğranır.

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