Lokanta usulü hazırlanan sebzeli çorba; Mercimek çorbasından 5 kat daha şifalı
Mercimek çorbasından daha şifalı ve lezzetli olan sebzeli mantar çorbası lokanta usulü hazırlanınca tam kıvamında oluyor
Kış aylarının soğuk günlerinde ev hanımları hanedekilerin vücut direncini stabil tutmak için şifalı çorbalar hazırlıyor.
1 | 13
Mercimek, kremalı tavuk, tavuklu yayla, sebzeli mantar çorbası gibi çorbalar da bu çorbalar arasında en gözde olanları.
2 | 13
İşte lezzetli ve şifalı sebzeli mantar çorbasının hazırlanışı:
- 250 gram mantar
- 1 adet küçük havuç
- 1 adet kapya biberi
- 1 adet kuru soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 tepeleme yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 3 yemek kaşığı zeytinyağ
- 4, 5-5 su bardağı sıcak su ( önce 4, 5 koyup daha sonra yoğunluğuna göre kıvamı ayarlayın )
- 1 su bardağı ılık süt
- 2 tutam dereotu
- Tuz ve karabiber
3 | 13