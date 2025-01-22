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  4. Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor

Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor

* Mercimek çorbası * hazırlarken lokanta usulü olması ve lezzeti tutturmak için bilmeniz gereken aşçılık sırrını uygulamalısınız.

Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor - Sayfa 1

Mercimek çorbası her sofranın vazgeçilmezi olarak biliniyor. Doyurucu ve besleyici olan mercimek çorbası çiğköfte, lahmacun, içli köfte hatta kebaplar gibi yiyeceklerin yanına servis edilir.

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Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor - Sayfa 2

Hemen hemen herkesin tükettiği mercimek çorbasındaki en dikkat çeken sır kıvamdır. Kimi çorba çok sulu olurken kimisi ise aşırı koyu oluyor.

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Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor - Sayfa 3

Fakat mercimek çorbasındaki altın oran lokanta usulü olmasıdır. Bunun için de uygulamanız gereken bazı aşçılık sırları var.

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Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor - Sayfa 4

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASININ SIRRI

Mercimek çorbasının lokanta usulü olması için un ve patates tercih edebilirsiniz. Fakat bazı lokantalarda 2 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal kullanılıyor. Zerdeçal çorbanın kıvam almasını ve görüntüyü lezzetlendirmesini sağlıyor.

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