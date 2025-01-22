Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor
* Mercimek çorbası * hazırlarken lokanta usulü olması ve lezzeti tutturmak için bilmeniz gereken aşçılık sırrını uygulamalısınız.
Mercimek çorbası her sofranın vazgeçilmezi olarak biliniyor. Doyurucu ve besleyici olan mercimek çorbası çiğköfte, lahmacun, içli köfte hatta kebaplar gibi yiyeceklerin yanına servis edilir.
Hemen hemen herkesin tükettiği mercimek çorbasındaki en dikkat çeken sır kıvamdır. Kimi çorba çok sulu olurken kimisi ise aşırı koyu oluyor.
Fakat mercimek çorbasındaki altın oran lokanta usulü olmasıdır. Bunun için de uygulamanız gereken bazı aşçılık sırları var.