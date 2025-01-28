Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor
Tavuk yemeğini fırında pişirirken lokum gibi olması ve nar gibi kızarması için uygulamanız gereken lezzet tüyosu.
Tavuk Türkiye’de en çok tüketilen etlerin başında geliyor. Protein seviyesi yüksek olması ve uygun fiyatlı olmasından dolay türlü türlü de yemeği hazırlanıyor.
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TAVUĞUN LEZZETİNİ KATLAYAN PÜF NOKTA
Tavuğu fırında pişirirken çok daha lezzetli olması için birkaç püf nokta var. nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre gereken malzemeler ise şöyle:
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- 5-6 adet tavuk incik
- 3 adet patates
- 2 adet kırmızı kapya biber
- 3 adet çarliston biber
- 1 adet kuru soğan
- 3 diș sarımsak
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