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  4. Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor

Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor

Tavuk yemeğini fırında pişirirken lokum gibi olması ve nar gibi kızarması için uygulamanız gereken lezzet tüyosu.

Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 1

Tavuk Türkiye’de en çok tüketilen etlerin başında geliyor. Protein seviyesi yüksek olması ve uygun fiyatlı olmasından dolay türlü türlü de yemeği hazırlanıyor.

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Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 2

TAVUĞUN LEZZETİNİ KATLAYAN PÜF NOKTA

Tavuğu fırında pişirirken çok daha lezzetli olması için birkaç püf nokta var. nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre gereken malzemeler ise şöyle:

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Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 3
  • 5-6 adet tavuk incik
  • 3 adet patates
  • 2 adet kırmızı kapya biber
  • 3 adet çarliston biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diș sarımsak

 

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Lokum gibi tavuk pişirme tüyosu. Nar gibi kızarıyor lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 4

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 su bardağı su
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