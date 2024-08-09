Maaşı alan tatile buraya koşuyor- Gezmeyi bilenlerin uğrak noktası oldu
Havalar soğumadan gezmek için tatil planı yapanların ilk aklına gelen rota Muğla * Köyceğiz * oluyor.
Sıcaklık seviyesinin tavanda olduğu dönemde tatil planları yapılıyor. Ağustos ayını şehir merkezlerinin dışında geçirmek isteyenler Ege’nin incisini gözüne kestirdi. Tam bir doğal harika ve antik miras yuvası olan Muğla, gezmeyi bilenlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.
Emekli olan milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu bir rota olan Muğla Köyceğiz, tatil için de çok tercih ediliyor. Bu nedenle maaşı alan tatilciler soluğu da Köyceğiz’de alıyor. Öyle ki çok sayıda turist almasından dolayı yerleşik halk durumdan şikayetçi oluyor.
Muğla’ya gittiğinizde mutlaka gezmeniz ve görmeniz gereken noktalar şunlar:
- Bodrum Kalesi
- Pedasa Antik Kenti
- Bodrum Antik Tiyatro
- Kaunos Kral Mezarları (Dalyan Kral Mezarları)
- Kleopatra Hamamı
- Zeki Müren Sanat Müzesi
- Kapıkargın Kükürt Kaplıcası
- Eski Datça
- Ovabükü
- Kelebekler Vadisi
- Likya Yolu
- Saklıkent Kanyonu
- Kayaköy
- Selimiye
- Kleopatra Plajı – Sedir Adası
- İçmeler
- Uyku Vadisi
- Bafa Gölü Milli Parkı
- Boğaziçi Tuzla Gölü
- Kyon Antik Kenti
- Bedri Rahmi Koyu
- Yerküpe Yaylası
- Köyceğiz Gölü
Muğla’nın etkileyici ve nefes kesen bu noktalarını görmelisiniz. Ayrıca gezip tatile gitmişken bir de şifa bulmak isterseniz içmelere gitmelisiniz.
gezinomi.com’da içmelerle ilgili Muğla il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi paylaşıldı. İçmeler’e Muğla’dan özel araçla ulaşımlarda Marmaris – Muğla yolu güney istikametine takip edilmelidir. Ayrıca bölgeye taksi veya Muğla Otogarı’ndan saat başı hareket eden Marmaris minibüsleriyle de gidebilmektedir.