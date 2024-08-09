Maaşı alan tatile buraya koşuyor- Gezmeyi bilenlerin uğrak noktası oldu

Emekli olan milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu bir rota olan Muğla Köyceğiz, tatil için de çok tercih ediliyor. Bu nedenle maaşı alan tatilciler soluğu da Köyceğiz’de alıyor. Öyle ki çok sayıda turist almasından dolayı yerleşik halk durumdan şikayetçi oluyor.