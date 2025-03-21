Makarnayı pişirirken yıllardır aynı hatayı yapıyoruz. İtalyan şef tartışmalara son noktayı koydu

Makarna pişirmek, sadece bir tencere su kaynatmak kadar basit görünse de, makarna tutkunları birçok faktörün tadını etkileyebileceğini iyi bilir. En tartışmalı konulardan biri de şu: Pişmiş makarna durulanmalı mı, durulanmamalı mı? Çoğu kişi makarnayı pişirdikten sonra duruluyor.