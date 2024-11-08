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  4. Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor

Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor

* Kuru fasulye * istenmeden kabuklanıyor. İspirliler kabuklanma sorununu * kimyon baharatı * ile çözse de Makedonya’da kendi dükkanını işleten ve yemeklerinde bilimden faydalanan Salih Balkanlı kuru fasulyenin kabuklanmasını önleyen tüyoyu verdi.

Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor - Sayfa 1

Kuru fasulye baklagiller arasında en zengin olanıdır. Bilim tarafından da ispatlanan bu lezzetli baklagil tüketildiğinde vücudun eksiklerini tamamlıyor.

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Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor - Sayfa 2

Kuru fasulyeyle tüketildiğinde nefis bir yemek olan kuru fasulyeyi Makedonya’da kendi lokantasında müşterilerine hazırlayan Salih Balkanlı övgü üstüne övgü alıyor.

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Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor - Sayfa 3

KURU FASULYENİN KABUKLANMASINI ÖNLÜYOR

Salih Balkanlı kuru fasulyenin kabuklanmasını önlemek için bir gece önceden bekletilmesi gerektiğini söylüyor. Salih Balkanlı Ustaya göre kuru fasulyeyi soğuk suda yıkamak kabuklanmayı önlüyor.

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Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor - Sayfa 4

SÜT EKLEMEYİ DENEYİN

Kuru fasulyeyi ıslatırken biraz tuz eklemek de kabuklanmayı önler. Sattığı baklagillerle tanınan Duru, durupazar.com sitesinde kuru fasulyenin kabuklanmasının nasıl önleneceğini anlatıyor.

 

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