Makedonyalı aşçı Salih’in tavsiyesi ; Kuru fasulyedeki kabuklanma sorununu yok ediyor
* Kuru fasulye * istenmeden kabuklanıyor. İspirliler kabuklanma sorununu * kimyon baharatı * ile çözse de Makedonya’da kendi dükkanını işleten ve yemeklerinde bilimden faydalanan Salih Balkanlı kuru fasulyenin kabuklanmasını önleyen tüyoyu verdi.
Kuru fasulye baklagiller arasında en zengin olanıdır. Bilim tarafından da ispatlanan bu lezzetli baklagil tüketildiğinde vücudun eksiklerini tamamlıyor.
Kuru fasulyeyle tüketildiğinde nefis bir yemek olan kuru fasulyeyi Makedonya’da kendi lokantasında müşterilerine hazırlayan Salih Balkanlı övgü üstüne övgü alıyor.
KURU FASULYENİN KABUKLANMASINI ÖNLÜYOR
Salih Balkanlı kuru fasulyenin kabuklanmasını önlemek için bir gece önceden bekletilmesi gerektiğini söylüyor. Salih Balkanlı Ustaya göre kuru fasulyeyi soğuk suda yıkamak kabuklanmayı önlüyor.