Makinede sakın yıkamayın! Perdeleri ışıl ışıl yapmanın püf noktaları. Üstelik mis gibi kokuyor
Perdeleri makinede yıkayarak temizleyenler yıllardır yanlış yapıyor. Uzmanlar, hem daha sağlıklı hem de daha temiz görünüm için püf noktaları paylaştı. Birkaç basit malzemeyle ışıl ışıl oluyor.
Evi en güzel gösteren eşyalardan biri perdedir. Hem göz alıcı hem de evin daha hoş görünmesini sağlıyor. Dolayısıyla bir evde en dikkat çeken iki eşyadan biri halı diğeri ise perdelerdir.
Ancak yıllardır çoğu kişi perdeleri makinede yıkayarak temizlemeyi, daha güzel görüneceğini düşünüyor. Pek çoğumuzun uyguladığı bu yöntem kısmen etkili olsa da, uzmanlara göre perdelerin makinede yıkanması ömrünü daha da kısaltıyor.
Sizler de birkaç basit yöntemle perdelerinizi daha temiz görünüme kavuşturabilirken, aynı zamanda ömrünün kısalmasının da önüne geçebilirsiniz. İşte bilmeniz gereken bazı püf noktalar…
Eğer perdelerinizin neden yıprandığını düşünüyorsanız, cevabı burada. Perdelerin ömrünü kısaltan en önemli etkenlerden biri ne yazık ki çamaşır makinelerdir. Perdelerinizi sık sık makinede yıkamak, kumaşın zarar görmesine ve yıpranmasına neden olacağı için ömrünü de kısaltacaktır. Perdelerinizin daha uzun süre ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız, çamaşır makinesi kullanımından kaçınmalı ve daha nazik temizlik yöntemlerini tercih etmeniz gerekiyor.