Makinede sakın yıkamayın! Perdeleri ışıl ışıl yapmanın püf noktaları. Üstelik mis gibi kokuyor

Eğer perdelerinizin neden yıprandığını düşünüyorsanız, cevabı burada. Perdelerin ömrünü kısaltan en önemli etkenlerden biri ne yazık ki çamaşır makinelerdir. Perdelerinizi sık sık makinede yıkamak, kumaşın zarar görmesine ve yıpranmasına neden olacağı için ömrünü de kısaltacaktır. Perdelerinizin daha uzun süre ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız, çamaşır makinesi kullanımından kaçınmalı ve daha nazik temizlik yöntemlerini tercih etmeniz gerekiyor.