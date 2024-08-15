Maldivleri aratmıyor... Suyunun berraklığıyla dikkat çeken İstanbul'un dibindeki 10 tatil cenneti
Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak, kendisini yenilemek isteyenler için İstanbul'a yakın 10 tatil noktasını sizler için derledik.
Sıcaklar bunaltmaya devam ederken herhangi bir tatil beldesine gidemeyenler İstanbul'a yakın denize girilecek yerleri araştırıyor. Bodrum'a, Antalya'ya hatta Maldivler'e gidemedim diyenler üzülmesin. Çünkü şimdi söyleyeceğimiz destinasyonlar hem temiz suyuyla hem de sakinliğiyle taş çıkartır düzeyde. İşte İstanbul'a yakın bir o kadar da temiz 10 tatil noktası...
1. ERİKLİ, EDİRNE
Edirne'nin Erikli köyü, Saros Körfezi'ne kıyısı olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir sahil yerleşimidir. Erikli, özellikle yaz aylarında plajları, temiz denizi ve sakin atmosferiyle tatilcilerin tercih ettiği bir bölgedir. Köy, deniz turizmi dışında doğa yürüyüşleri ve kamp aktiviteleri için de uygun bir ortam sunar. Saros Körfezi'nin berrak sularında dalış yapma imkanı da bulunan Erikli, Edirne’nin doğal ve huzurlu bir kaçış noktası olarak bilinir.
2. KANDIRA, KOCAELİ
Kandıra, Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan, doğal güzellikleri ve plajlarıyla ünlü bir ilçesidir. Özellikle yaz aylarında popüler bir tatil destinasyonu olan Kandıra, Kefken ve Kerpe gibi turistik bölgeleriyle bilinir. Tarihi yapıları, doğal koyları ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken ilçe, aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle de öne çıkar. Kandıra'nın meşhur yoğurdu ve Kandıra bezi gibi yerel ürünleri de oldukça ünlüdür.
3. AĞVA, İSTANBUL
Ağva, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı, Karadeniz kıyısında yer alan doğal güzellikleriyle ünlü bir sahil kasabasıdır. İki nehir arasında konumlanmış olan Ağva, yemyeşil ormanları, sakin plajları ve huzur dolu atmosferiyle bilinir. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için popüler bir kaçış noktası olan Ağva, doğa yürüyüşleri, balıkçılık, kano ve tekne turları gibi aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli bir tatil deneyimi sunar. Özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal olan bu kasaba, İstanbul'a yaklaşık 97 kilometre mesafededir.