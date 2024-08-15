Maldivleri aratmıyor... Suyunun berraklığıyla dikkat çeken İstanbul'un dibindeki 10 tatil cenneti

1. ERİKLİ, EDİRNE

Edirne'nin Erikli köyü, Saros Körfezi'ne kıyısı olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir sahil yerleşimidir. Erikli, özellikle yaz aylarında plajları, temiz denizi ve sakin atmosferiyle tatilcilerin tercih ettiği bir bölgedir. Köy, deniz turizmi dışında doğa yürüyüşleri ve kamp aktiviteleri için de uygun bir ortam sunar. Saros Körfezi'nin berrak sularında dalış yapma imkanı da bulunan Erikli, Edirne’nin doğal ve huzurlu bir kaçış noktası olarak bilinir.