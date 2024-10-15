Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor

Hava Akışı Sağla: Mandalinaları bir poşet ya da kapalı bir kutu içinde saklamak yerine, hava alan bir sepet veya file torba içinde tutmak daha iyidir. Böylece hava sirkülasyonu olur ve nem birikmez.

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