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  4. Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor

Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor

Taze mandalina küfleniyorsa bunu önlemenin bir yolu var

Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor - Sayfa 1

Mandalina tam bir C vitamini deposudur. Hemen hemen herkes çok sever ve afiyetle tüketilir. Çok faydalı olan mandalina hastalıklara karşı da vücudu dirençli hale getirir.

ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)

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Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor - Sayfa 2

Fakat mandalinaları saklamak biraz problem olabiliyor. Çünkü kısa sürede küflenebiliyorlar. Ama bu durumu önlemenin yolu var.

ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)

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Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor - Sayfa 3

MANDALİNANIN KÜFLENMESİ SONA ERİYOR VE BOZULMUYOR

Serin ve Kuru Ortamda Saklama: Mandalinaları buzdolabının sebzelik kısmında saklamak, küflenme riskini azaltır. Ancak, doğrudan nemli yüzeylerle temas etmemesine dikkat etmelisin.

 ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)

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Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor - Sayfa 4

Hava Akışı Sağla: Mandalinaları bir poşet ya da kapalı bir kutu içinde saklamak yerine, hava alan bir sepet veya file torba içinde tutmak daha iyidir. Böylece hava sirkülasyonu olur ve nem birikmez.

ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)

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