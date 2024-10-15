Mandalina küfleniyorsa bu yöntemi deneyin ; Pazardan geldiği gibi taze kalıyor
Taze mandalina küfleniyorsa bunu önlemenin bir yolu var
Mandalina tam bir C vitamini deposudur. Hemen hemen herkes çok sever ve afiyetle tüketilir. Çok faydalı olan mandalina hastalıklara karşı da vücudu dirençli hale getirir.
ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)
Fakat mandalinaları saklamak biraz problem olabiliyor. Çünkü kısa sürede küflenebiliyorlar. Ama bu durumu önlemenin yolu var.
ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)
MANDALİNANIN KÜFLENMESİ SONA ERİYOR VE BOZULMUYOR
Serin ve Kuru Ortamda Saklama: Mandalinaları buzdolabının sebzelik kısmında saklamak, küflenme riskini azaltır. Ancak, doğrudan nemli yüzeylerle temas etmemesine dikkat etmelisin.
ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)
Hava Akışı Sağla: Mandalinaları bir poşet ya da kapalı bir kutu içinde saklamak yerine, hava alan bir sepet veya file torba içinde tutmak daha iyidir. Böylece hava sirkülasyonu olur ve nem birikmez.
ÜNLÜ SÜT ÜRÜNLERİ MARKASININ ÜRÜNLERİ MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR (TIKLA OKU)