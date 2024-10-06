Mandalinanın beyaz liflerini temizliyorsanız hemen vazgeçin. Çok şaşıracağınız faydası ortaya çıktı
Mandalina yerken liflerini çöpe atıyorsanız uzmanlara göre yanlış yapıyorsunuz. İşte mandalinanın beyaz liflerinin çok şaşıracağınız faydası.
Mandalina mevsimi geldi çattı. Marketler c vitamini deposu mandalina ile doldu taştı. Hastalıkların kol gezdiği şu dönemde mandalina tüketmek bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip.
Ancak çoğu kişi mandalina tüketirken üzerinde bulunan beyaz liflerini yemekten kaçınır ve çöpe atar. Oysa uzmanlara göre bu beyaz liflerin sağlık bakımından önemi büyük. İşte mandalinadaki beyaz liflerin önemi.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ AKTİFLEŞTİRİYOR, TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR
Memorial.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Mandalinanın üzerinde bulunan beyaz liflerin sağlığa çok faydası olduğu için temizlenmemesi gerekmektedir. Selülozik yapıda olan bu lifler sindirim sistemini aktifleştirir ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda kolesterolün ve yüksek tansiyonun düşmesine ve kanın temizlenmesine yardımcı olur
BESİN DEĞERİ BAKIMINDAN ZENGİNDİR
Mandalinanın beyaz kısmı ayrıca prebiyotik pektin barındırmaktadır. Bu da meyvenin kendisi kadar besleyici ve sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Lifli yapılarda antioksidanlar ve potasyum bol miktarda bulunur.