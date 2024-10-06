Mandalinanın beyaz liflerini temizliyorsanız hemen vazgeçin. Çok şaşıracağınız faydası ortaya çıktı

SİNDİRİM SİSTEMİNİ AKTİFLEŞTİRİYOR, TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Memorial.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Mandalinanın üzerinde bulunan beyaz liflerin sağlığa çok faydası olduğu için temizlenmemesi gerekmektedir. Selülozik yapıda olan bu lifler sindirim sistemini aktifleştirir ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda kolesterolün ve yüksek tansiyonun düşmesine ve kanın temizlenmesine yardımcı olur